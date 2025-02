„Rettenetesen ostobák a baloldaliak. Fingjuk sincs, hogy mi az az epazote vagy a masa harina, de állítják, hogy nagyon fognak nekik hiányozni a mexikói ételek azután, hogy Trump az illegális migránsok kitoloncolásába kezdett. Sőt, megtiltanák a Trump-szavazóknak, hogy mexikói ételeket egyenek. A helyzet az, hogy amit az amerikaiak esznek, annak csak nagyon kevés köze van a mexikói konyhához, mert ezek az ételek – a határon átszökdösőkkel meg drogcsempészekkel ellentétben – asszimilálódtak az amerikai ízléshez, illetve kénytelenek voltak alkalmazkodni, ha túl akartak élni.

Szóval a tacónak sikerült amerikaivá válnia, ahogy a gyros is magyar lett, amit a belpestiek a körúton beb@szva esznek hajnali kettőkor. És akkor miért is nem várható el a migránsoktól is, hogy alkalmazkodjanak, és hogy beolvadjanak a befogadó ország kultúrájába? Vagy legalább az, hogy megpróbáljanak papírokkal, legálisan megérkezni?

Igen, tudjuk, úgy szép a világ, ha változatos, ha kulturálisan sokszínű. Csakhogy az az igazság, hogy Amerika totálisan lenyomta például a hagyományos mexikói konyhát és a saját képére formálta azt. Amit az amerikai ember ismer, az csak a nevében hordozza Mexikót, de valójában ízig-vérig amerikai. Ahogyan egyébként az európai ízléshez kellett alkalmazkodni az indiai konyhának is, mert csak nagyon kevés fehér ember van, aki bírná gyomorral az igazit. De említhetnénk a shawarmát is, vagyis azt az ételt, amit mi csak gyrosként, döner kebabként ismerünk, és aminek az eredetije teljesen más.