„Sokat gondolkodtam azon, hogy válaszoljak-e a kommentedre, amit – hol máshol? – a közösségi oldalunkra írtál (bár már az sem kizárt, hogy egy MI-bot volt). Végül úgy döntöttem, vállalom, hogy ismét a gyűlöleted célkeresztjébe kerülök és az sem érdekel, hogy az elvakult hódolóid milyen trágár, mocskos stílusban írnak rólam/nekem, mert mit képzelek magamról, hogy nő létemre kritizálni merem azt az embert, akitől várják a …valamit. Ennél jobban sajnos nem tudom megfogalmazni, mert eddig nem derült ki, miben bíznak azon kívül, hogy Orbán Viktort leváltsa valaki. Aztán, hogy később mi lesz…? Az nem számít, mert elvakítja őket a gyűlölet, a mások hibáztatása – saját elcseszett életük miatt, vagy csak azért, mert szeretnek másokat kárhoztatni. (...)

Az emberben óhatatlanul megfogalmazódik a kérdés, hogy mégis hány réteg prémium vizilóbőrnek kell lenni Magyar Péter arcán ahhoz, hogy a köztársasági elnökön kérje számon a nepotizmust, miközben minden korábbi pozícióját volt feleségének köszönheti, pártját pedig az anyjától kapta, aki nem mellesleg az országos bírói kamara korábbi alelnöke? A »párt« felépítésében pedig a (most már x) barátnőjének anyja segített neki, aki leginkább arról ismert, hogy piramisjátékok szervezése miatt indítottak ellene eljárást. Mondjuk, a párt is úgy működik, mint egy MLM-mozgalom, de ez most mellékes. A bíró nagypapa – dr. Erőss Pál, Jogi esetek – még saját műsort is vezethetett a kommunista állami televízióban, ávós kollégái társaságában. Nyilván ezért érthetsz te jobban az alkotmányjoghoz a köztársasági elnöknél is.

(Itt halkan jegyzem meg, hogy 1988-ig a legfelsőbb bírósági bírák kinevezése a kommunista párt, az MSZMP Politikai Bizottsága hatásköri listáján szerepelt, így a legfőbb bírói testületbe kizárólag azok kerülhettek bírói beosztásba, akik élvezték Kádár János, Apró Antal és a többi kommunista vezető támogatását. Magyar Péter édesanyja, a 2021 áprilisában meghalt Erőss Pálnak a lánya. Erőss Pál a Legfelsőbb Bíróság bírója volt, továbbá az Igazságügyi Minisztérium egykori munkatársa és a kommunizmus alatt az akkor monopolhelyzetben lévő Magyar Televízión futó Jogi Esetek című műsor szakértője.)