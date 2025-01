Újra gyorsan emelkednek az energiaárak, de Brüsszel ezúttal is Kijev oldalán áll (VIDEÓ)

A tranzit leállítása Kijevnek egymilliárd dolláros kiesést okoz évente, ugyanakkor Ukrajna finanszírozása a külső támogatókon múlik. Oroszország sem jár jól azzal, hogy több milliárd dolláros gázüzlettől esik el, a korábban Ukrajnán keresztül szállított földgázmennyiségnek új piacot kell találnia.

Az Európai Unió is rosszul jár, mivel az ukrán tranzit leállításának hírére emelkedni kezdett a holland tőzsdén a földgáz világpiaci ára.

Ehhez társul a leköszönő Biden-adminisztráció újabb szankciós csomagja, amely miatt gyors emelkedésnek indult a kőolaj világpiaci ára.

A szakértő rámutatott: az Ukrajnával kötött társulási megállapodás értelmében Kijev nem korlátozhatná az orosz energiahordozók szállítását, ugyanakkor az EU energiaügyi biztosa többször is kifejtette, Brüsszel nem tesz lépéseket Ukrajnával szemben. Ez korábban is így volt, egyebek mellett a tavalyi Lukoil-ügyben is. Sőt, márciusig olyan javaslatot szeretne letenni az asztalra, amely teljesen megszüntetné az orosz energiahordozók uniós beszerzését. Hortay Olivér felidézte:

noha az Európai Bizottságot nem zavarja, hogy Kijev leállította a vezetékes orosz gáz szállítását és rendszeresen bírálja Magyarországot és Szlovákiát az orosz beszerzések miatt, tavaly rekordot döntött az orosz LNG importja.

Donald Trump elnöksége sem kedvez az európai energiapiacnak. Az Egyesült Államok elnöke már többször is kijelentette, hogy Európának amerikai cseppfolyósított földgázra kell cserélnie az orosz LNG-t. Ez lényegesen drágább és környezetszennyezőbb megoldás, mint a vezetéken érkező földgáz.