Csókoltatja Brüsszelt Putyin – így nőtt óriásit 2024-ben az EU függősége az orosz energiától

Az orosz LNG-re vonatkozó szerződések 33 százaléka azonnali megállapodás alapján születtek, mivel az azonnali piacon olcsóbb szállítmányokra tehettek szert a megrendelők. Ráadásul a szállítmányok záradéka több esetben is olyan – sokszor valótlan – biztosítékot tartalmaz, amely szerint az LNG szállítmány nem orosz eredetű.

Az orosz cseppfolyósított földgáz iránti keresletet jelentősen növeli, hogy az ára jóval alacsonyabb, mint az Egyesült Államokból érkező LNG szállítmányoké.

A Financial Times cikke emlékeztet, jelenleg az EU gázellátásának 16 százaléka érkezik Oroszországból, vagy harmadik országon keresztül orosz forrásból. Ennek ellenére Brüsszel továbbra is úgy véli, az EU-nak nincs szüksége az orosz forrásokra, még akkor sem, ha az alternatív források ára jóval magasabb. A legnagyobb importnövekedést Franciaország érte el, noha Párizs már az év közepén figyelmeztette a kereskedőket arra, csökkentsék az orosz tüzelőanyag behozatalát. A második legnagyobb importőr Belgium, ahol nem csak az EU-ba érkező szállítmányokat rakodják, hanem a további exportra értékesített orosz LNG-nek is tranzitországa.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke korábban arra figyelmeztetett, nem csak az orosz energiafüggőség megszüntetése, hanem Donald Trump amerikai elnök figyelmeztetése miatt is szükség lenne arra, hogy az EU elkötelezze magát a jóval drágább amerikai LNG importja mellett. Trump arra figyelmeztetett, uniós vállalások híján vámokkal kell szembesülnie a blokknak.