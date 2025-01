Tiszavirág-életű politikák

A Tisza Párt politikája országos szinten és a fővárosban is ellentmondásokkal terhelt. Budapesti választói alig vagy egyáltalán nem ismerik a képviselőket.

Főváros kontra EP-mandátum

A tavalyi budapesti képviselői választáson a Tisza Párt a szavazatok 27,34 százalékát szerezte meg, ezzel tíz mandátumot nyert a Fővárosi Közgyűlésben. A párt egy hónappal a listaállítási határidő előtt adta le a színeiben induló jelöltek nevét a Nemzeti Választási Irodánál. Magyar Péter pártvezető mellett eredetileg Ordas Eszter, Porcher Áron Somerville, Böröck-Gémes Szilvia, Barna Judit Annamária, Bovier György, Kulja András, Gerzsenyi Gabriella, Kollár Kinga, Bujdosó Andrea Anna, Molnár Dániel és Orbán Árpád István neve szerepelt a szavazólapon. Kollár és Bujdosó neve az európai parlamenti jelölti listára is felkerült, ami előre­vetítette: olyan közgyűlési képviselője is lehet a Tiszának, aki Budapest mellett Brüsszelben és Strasbourgban is politizál.

Egészen az alakuló ülés előtti napokig nem lehetett tudni, hogy kik ülnek be a Fővárosi Közgyűlésbe. Magyar Péter közölte, hogy ő a budapesti mandátumot nem veszi fel, az európai parlamentit viszont igen – hiába vélekedett úgy korábban, hogy az EP-képviselőség a világ „legnagyobb kamuállása” havi húszezer euróért. Végül Ordas Eszter lett a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője, s az eredeti listáról bekerült a közgyűlésbe Porcher Áron Somerville, Böröck-Gémes Szilvia, Barna Judit Annamária, Bovier György, Bujdosó Andrea Anna, Molnár Dániel, Orbán Árpád István és az európai parlamenti képviselő Kollár Kinga, továbbá Balogh Balázs.