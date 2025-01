Ritka égi tüneményt láthatunk szombat éjszaka

Távcsővel jól megfigyelhető lesz az is, hogy 27 másodperccel korábban, elsőként a bolygó jobb oldalán lévő gyűrűk kezdenek belépni a Hold mögé, mintha egy sötét, mozgó fal takarná el azokat. Ezután a Szaturnusz bolygó korongja érinti a Hold peremét, és fokozatosan eltűnik, majd végül a bolygó bal oldalán lévő gyűrűrészek is elnyelődnek az alig derengő, sötét holdperem mögött. Másfél perccel a bolygókorong eltűnése után a 85 Aquarii csillag is belép a Hold mögé villanásnyi idő alatt. Hat és fél perccel később a Titan holdat is elnyeli a sötét holdperem néhány másodperc alatt.

A Szaturnusz 19:38-kor újra előbukkan, immár a világos sarló alsó pereménél, a Hold déli pólusánál, szinte pontosan a fényes holdkorong legalján.

Először a Szaturnusz déli féltekéje kezd el felbukkanni, majd a gyűrű, nagyjából párhuzamosan a holdperemmel, végül az északi félteke is kilép. A folyamat távcsővel lesz jól látható, binokulárral nagyjából követhető, szabad szemmel azonban a fényes Hold miatt nehezen fog látszódni. A kilépés helyét, mely a Janssen kráteróriás alatt, a Mare Australe területén lesz, pontosan be kell tájolni, különben könnyen le lehet maradni a 37 másodperces eseményről.