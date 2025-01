„Szánalmas magyarázkodás egy védhetetlen ötletre. Bárhogyan is próbál Novák Előd magyarázkodni, a kőkemény igazság bizony az, hogy a hivatalos politikusi oldalán arra biztatja az olvasókat, hogy küldjenek neki terhes nőkről készített fényképeket az érintettek tudta és megkérdezése nélkül, azért, hogy egy mindenféle emberekből összeállított zsűri méregethesse őket, és eldönthesse, hogy vajon elég szép, az elvárásoknak megfelelő kismamák-e. Ennél bizarrabb és felháborítóbb dolgot komolyan mondom, nagyon régóta nem olvastam. Nem is csak az a szürreális ebben, hogy képviselő úr nyíltan törvénysértésre, a GDPR és a képmáshoz fűződő jogok megsértésére ösztönzi az embereket, hanem hogy teljes természetességgel gondolja azt, hogy egy ilyen, nem csupán a magyar jogszabályokat, de a normális emberi együttélés szabályait is alapjaiban felrúgó ötlet tulajdonképpen egy kedveskedő, negédes gesztus is lehetne.