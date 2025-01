„Előrehozott választás? Aha!

Nem Magyar Péter a türelmetlen, hanem a brüsszeli gazdik. (A Tisza párt még a jövő heti időközi választáson sem képes elindulni Dombóváron, nyilván nem gondolják komolyan az előrehozott országos választást.)

Manfred Weberék azok, akik nagyon szeretnék már megkaparintani Magyarországot, roppantul zavarja őket a szuverenista magyar kormány, gátoljuk az idióta és veszélyes terveiket, útban vagyunk nekik, ez tény. Ők türelmetlenkednek, ők akarnak kívülről mielőbb kormányt buktatni, és meg is találták itthon azokat, akiket majd bábkormányként lehet csicskáztatni. Azokat, akik majd feladnak »egy icike-picikét« az ország szuverenitásából. Ezért Magyar Péter csak mondja, mondja, mondja amit Brüsszelben kérnek tőle. (Nem gond, csak ez a módszer maradjon inkább ellenzékben.)

Szóval, kedves Weber úr, üzenetét megkaptuk, a mentelmi jogával önök által sakkban tartott szolgálója átadta, de nem adjuk a hazánkat maguknak! Ne hisztizzen, és ne üzengessen kétnaponta, hogy maguk szerint mit kellene csinálni Magyarországon, azt ugyanis a választók már eldöntötték 2022-ben és 2024-ben is. ‘26-ban is el fogják. Köszönettel.

Ui: Önmagában az is megmosolyogtató, hogy a fél évvel ezelőtti EP választáson 30 százalékos párt veri a tam-tamot, hogy a 45 százalékot szerzett párt tartson előrehozott választásokat.

Attól tartok, ugyanaz lenne az eredmény most is. Vagy lehet, hogy annyit olvasgatták a manipulált balos közvélemény-kutatásokat, hogy ők maguk is elhitték?”

