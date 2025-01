Mészáros Lőrinc támogatta az alapítványát, de novemberben elküldték a KSH-tól, ezért már kormányt buktatna az állampapírok visszaváltására buzdító statisztikus

Bár hosszú évekig dolgozott az állam alkalmazásában,

a Mandiner információi szerint 2024 novemberében elküldték a KSH-tól azt a Kapitány Balázst, aki a Telexen szombaton megjelent cikkében buzdítja a lakosságot az állampapírjainak visszaváltására, és úgy ír az Orbán-rendszer megbuktatásának lehetőségeiről, hogy nemrég még Mészáros Lőrinc cége támogatta az alapítványát.

Magyar Péter lett a duzzogók példaképe?

Mint a Mandiner olvasói emlékezhetnek: Kapitány Balázs szombaton megjelent írásában arra buzdít, hogy a középosztály inkább adja el az állampapírjait, ne finanszírozza a magyar államot, vagyis

gyakorlatilag államcsőd-helyzetet idéztetne elő a magyar középosztállyal annak érdekében, hogy kormányváltás legyen.

Mindezt nem sokkal azután teszi a statisztikus, hogy 2024 novemberében elbocsátották a KSH-tól, ahol évekig állami pénzen kutatott.

Az évekig az adófizetők pénzéből élő Kapitány gyakorlatilag a Magyar Péter-féle receptet követi: miután elveszíti állami munkáját, szembefordul a kormányzattal.

Ha ez nem lenne elég párhuzam: ahogyan korábban Magyar Péter is Mészáros Lőrincnél akart dolgozni, úgy Kapitány Balázs életében is fontos szerepet töltött be a magyar vállalkozó. Kapitány Balázs alapítványát ugyanis nem más támogatta korábban, mint Mészáros Lőrinc cége (lenti kép).

Kapitány Telexen megjelenő cikkére Kohán Mátyás kollégánk publicisztikában reagált:

„Állampapírt venni eleddig nem volt politikai kérdés. Kívánom, hogy ezután se legyen az. Hanem maradjon meg annak, ami eddig is volt: egy Európában egyedülállóan jól kamatozó, rugalmas és könnyen elérhető befektetési és megtakarítási lehetőségnek, ami az országnak biztonságot, stabilitást, kormánypárti és ellenzéki magyaroknak pedig gyarapodást nyújt.

Süllyedjen el szégyenében az, aki lerángatja a politika mocsarába eleddig átpolitizálatlan közös kincsünket. Süllyedjen el szégyenében, akinek a kormányváltásért az sem túl nagy ár, ha az ország összeomlik

egy váratlan, több ezer milliárdra rúgó, politikai alapon, mesterségesen előállítandó költségvetési lyuk miatt. Süllyedjen el szégyenében, akinek semmit sem ér a hazája, amely otthon és kenyér.”