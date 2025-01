Már kérhető a milliós kifizetés, amire minden negyedik magyar ember jogosult lehet

Már kérhetik az önkéntes nyugdíjpénztári tagok a megtakarításuk lakáscélú kifizetését. A kormány tavaly ősszel jelentette be az új gazdaságpolitika egyik legjelentősebb intézkedéseként, hogy a lakhatással kapcsolatos költségek csökkentésének keretében lehetőséget ad arra, hogy adómentesen hozzáférhessenek az emberek a nyugdíjpénztári megtakarításukhoz, ha azt meghatározott kiadásokra fordítják. Ez különösen azoknak kedvez, akiknek munkáltatótól származó megtakarításuk is van. A kormány arra is ígéretet tett, hogy a pénztáraknak világos útmutatást ad annak érdekében, hogy a tranzakciók minél kisebb adminisztrációs terhet jelentsen a pénztártagoknak.

Azok, akik hozzá szeretnének férni a megtakarításukhoz, kizárólag 2025-ben van lehetőségük kérni az adómentes felhasználást. A kifizethető összeg összeg a 2024. szeptember 30-ai egyenleg, az összegről a pénztáraknak kötelező tájékoztatniuk a kedvezményezetteket.

Azok, akik hiánytalanul beadták a kérelmüket és a dokumentumokat, legfeljebb 60 nap alatt juthatnak hozzá a megtakarításukhoz.

Fontos, hogy a szükséges dokumentumokat 2025 december 31-ig lehet benyújtani, legfeljebb három alkalommal.

Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítást adómentesen az alábbiakra lehet fordítani:

Banki lakáscélú kölcsön és szabad felhasználású jelzáloghitel törlesztésére, előtörlesztésére és végtörlesztésére. Ebben az esetben a hitelszámlára utalja a pénztár az összeget.

Munkáltatói lakáscélú kölcsön törlesztésére.

Új lakáscélú hitel felvételéhez, önerőként.

Magyarországon lévő lakás vagy ház felújítására, bővítésére, korszerűsítésére.

Magyarországi lakás vagy ház vásárlására

és lakóház építése esetén a telek megvásárlására.

A megtakarítás magyarországi építkezésre is felhasználható, ha az épülő ingatlan lakhatási célú.

A kifizetések szinte az összes ingatlanberuházásra megigényelhetők, beleértve a javítási és a korszerűsítési beruházásokat. Felhasználható a megtakarítás egyebek mellett klímaberendezés beépítésére, fűtési rendszer kiépítésére, melegvizes rendszerekre, de akár a lámpák, kapcsolók cseréjére is. A finanszírozható beruházások részletes listájáról szintén a pénztárnak kell tájékoztatnia az ügyfeleit, de a finanszírozható korszerűsítéseket törvény határozza meg.

Érdemes kihasználni a lehetőséget, mivel a nyugdíjcélú megtakarításokat kizárólag ebben az évben lehet adómentesen felhasználni.

A felhasználást minden esetben igazolni kell. A kölcsöntörlesztést egyebek mellett a kölcsönszerződés bemutatásával, az ingatlanvásárlást pedig adásvételi szerződéssel kell igazolni. A korszerűsítés, egyéb beruházás utófinanszírozásban támogatható, a számlák bemutatását követően. Fontos, hogy az adásvételi szerződésben, a hitelszerződésben és a számlán a pénztártag, a házastárs vagy gyermekei nevének kell szerepelnie.