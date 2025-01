Magyarországon is megjelent a rettegett vírus, egyelőre nincs rá gyógyszer

Korábban már Magyarországon is megjelent a humán metapneumovírusként (HMPV) azonosított kórokozó, amely miatt sokan megbetegedtek Kínában a közelmúltban – mondta Rusvai Miklós az InfoRádiónak. Az állatorvos, virológus hozzáfűzte, hogy a HMPV egy régóta ismert, légzőszervi megbetegedést okozó vírus, amely az influenzához hasonló tünetekkel jár, de ha más kórokozó baktériumok is társulnak hozzá, akkor akár súlyos tüdőgyulladást is előidézhet.