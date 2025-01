Magyar Péter hitelessége a csőd szélén – újabb hangfelvétel borzolja a kedélyeket

Újabb botrányos hangfelvétel került elő Magyar Péterről, amely akár komoly károkat is okozhat a politikus megítélésében. A Tisza Párt elnöke a nyilvánosság előtt a „szeretet és elfogadás politikáját” hirdeti, ám legújabb, kiszivárgott felvétel egészen más képet fest a Tisza Párt elnökéről.

A hanganyagon Magyar Péter sértő és lenéző módon beszél a barátnőjéről, valamint közönyösen viszonyul a gyermekekhez is.

A botrányos felvétel nemcsak a hazai, hanem az európai politikai közegben is komoly visszhangot kelthet. A Magyar Nemzet az ügy kapcsán megkereste ifj. Lomnici Zoltánt, a Századvég Intézet tudományos igazgatóját, aki rámutatott: a hasonló hangfelvételek nemcsak Magyar Péter személyes megítélésére, hanem politikai pályafutására is romboló hatással lehetnek.

Először is ezek a felvételek egyértelműen megmutatják, hogy Magyar Péter hogyan viszonyul saját követőihez és az eltérő véleményen lévőkhöz.

Emellett világossá teszik azt is, milyen megvetéssel tekint a társadalom rászoruló csoportjaira, így például az idősekre, de különösen figyelemre méltó, hogy a legutóbbi felvétel a nőkkel szembeni megalázó és degradáló hozzáállását is megerősíti” – mutatott rá ifj. Lomnici Zoltán.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a felvételek alapján pénzügyi visszaélések gyanúja is felmerülhet. „Ezek az anyagok nem csupán etikai kérdéseket vetnek fel, hanem súlyos jogi következményeket is magukban hordozhatnak. Ha pedig ezek a botrányok elérnek egy kritikus tömeget, akkor Magyar Péternek be kell látnia, hogy közéleti hitelessége végleg szertefoszlott, márpedig ez a politikai tőke egyik alapja” – hangsúlyozta a tudományos igazgató.

A Századvég legfrissebb kutatása szerint Magyar Péter elutasítottsága folyamatosan növekszik, és a tavaly szeptemberi adatokhoz képest jelentősen csökkent támogatottsága. Ifj. Lomnici szerint különösen a nők, a családanyák és nagymamák számára lehetnek visszatetszőek a politikus kiszivárgott kijelentései, amelyek a szavazófülkében lebonyolítható „gyors szerelem” lehetőségét boncolgatják.

„A nőkhöz való ilyen hozzáállás a hazai és az európai közéletben is teljes mértékben vállalhatatlan, ez pedig nemcsak Magyar Péter, hanem a Tisza Párt egészének megítélésére is rányomja a bélyegét” – tette hozzá a szakértő. Ifj. Lomnici szerint a Tisza Párt női tagjai is kényes helyzetbe kerülhetnek, ha továbbra is hallgatásba burkolóznak.

Ha nem szólalnak meg, azzal cinkossá válnak, és ez hosszú távon rájuk is visszahullhat. Egy ilyen helyzetben nem szabadna, hogy a politikai szájkosár, amelyet Magyar Péter kényszerít rájuk, megakadályozza őket a véleménynyilvánításban

– jelentette ki.