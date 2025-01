Komoly változás jön, ami magyarok millióit érinti: itt a Versenyképes Járások Program!

„A program célja, hogy ösztönözze a települések közötti együttműködést, és ahelyett, hogy a települések egymástól vennének el forrásokat, a térségi fejlesztési célok megvalósítására összpontosítsanak” – jegyzi meg a lap, és azt is hozzáteszik, hogy ez a gazdasági növekedésen túl a társadalmi kohézió erősítéséhez is hozzájárulhat,

hiszen a közös célok érdekében való együttműködés erősítheti a helyi közösségek közötti kapcsolatokat, valamint növelheti a térségek versenyképességét.

Pozitív nemzetközi példák

A Faktum külföldi példát is hoz erre a fajta működésre: mint írják, az Egyesült Királyságban egészen 2024-ig működő „Local Enterprise Partnerships” (LEP) egy sikeres példa arra, hogyan lehet ösztönözni a települések közötti együttműködést. De az Egyesült Államok „Opportunity Zones” programja, vagy a németországi „Metropolitan Region” program szintén egy-egy jó példa arra, hogyan lehet adókedvezményekkel ösztönözni a hátrányos helyzetű térségek fejlesztését.

A portál hangsúlyozza:

a Versenyképes Járások Program nemcsak a nemzetközi területfejlesztési sztenderdeknek felel meg, hanem az Európai Unió legfrissebb társadalmi-gazdasági fejlesztési céljai is ezen az elven alapulnak.

„A program további előnye, hogy az infrastruktúra fejlesztését is előtérbe helyezi. A közlekedési és kommunikációs infrastruktúra javítása kulcsszerepet játszik a versenyképesség növelésében, hiszen a jobb elérhetőség és a gyorsabb információáramlás hozzájárulhat a helyi vállalkozások fejlődéséhez. Ezen fejlesztések közvetlen hatásként a foglalkoztatottság is növekedhet, miközben a lakosság életminősége is javulhat” – teszik hozzá.