Ismét lecsaphat Budapesten az antifa – a rendőrség felkészült

Magyarországon három személy ellen indult büntetőeljárás

Rétvári Bence felidézte: 2023-ban a nyílt utcán, aljas módon, hátulról támadtak meg találomra kiválasztott embereket. A támadásokat összesen 19 fő követte el szervezett, erőszakos bűncselekménysorozat keretében – tette hozzá.

Közölte, tavaly sikerült megakadályozni, hogy hasonló eset forduljon elő, és az idén is minden eszközt be fognak vetni: a munkában részt vesznek kutyás járőrök, drónok, speciális, élő közvetítést biztosító kamerával felszerelt műveleti autók is. Minden magyar ember biztonságban érezheti magát – jelentette ki az államtitkár. Leszögezte: az erőszakra semmi nem adhat indokot, az ellen a legszigorúbban léptek fel eddig is, és ezután is így tesznek.

Rétvári Bence emlékeztetett, hogy a 2023-ban megtámadott sértettek testén voltak repesztett sebek, bevérzések, zúzódásokat, csonttöréseket szenvedtek. Az elkövetők között német, olasz, albán és szír állampolgár is volt – magyarázta. Hozzátette: Magyarországon három személy ellen indult büntetőeljárás.

A legismertebb közülük Ilaria Salis, aki azóta európai parlamenti képviselő lett,

ő a bűnösségét nem ismerte el. Egy másik gyanúsított – aki beismerte a tettét – egy év tíz hónap börtönbüntetésre ítéltek és öt évre kitiltottak Magyarországról. A harmadik személy nem ismerte el a bűnösségét, vele folytatódik a büntetőeljárás – részletezte.