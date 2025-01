Így érkezett el szakadék széléhez az egykor szebb napokat is megélt zöldpárt

Ahogy mi is megírtuk, újabb politikus hagyta faképnél az LMP-t: Kendernay János csütörtökön reggel jelentette be, hogy kilépett a pártból. A politikus Facebookon közzétett terjedelmes magyarázatában egyebek mellett azt írta, hogy miközben sokan voltak zöldek a párton belül, be kellett látnia, „a párt tagságának jelentős része se nem tartotta magát zöldnek, se nem akart azzá válni, képezni magát, felkészülni egyénileg és szervezetileg a kormányzás képességére, helyi és országos szinten. A tagok zömét ez nem is érdekelte igazán. Elégséges volt számukra a partvonalon kívüli “jól megmondjuk” lehetősége, a kibicnek semmi sem drága alapon.”

A politikus emlékeztetett, hogy tagságának első öt éve alatt az LMP szinte valamennyi tisztségét betöltötte, később pedig egy évre társelnök is lett.

Állítása szerint megpuccsolták, ennek ellenére azonban nem akart kilépni.

Kendernay azonban csak egy a sorban, legutóbb a Vitézy Dávid és Rogán Antal állítólagos egyeztetéséről „megdönthetetlen bizonyítékokkal” rendelkező, a párt egytelen egyéni mandátumát elnyerő Csárdi Antal távozott.