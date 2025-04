Schiffer beláthatatlan következményekről beszélt: „Mérhetetlen gyűlölet halmozódott fel a Tisza Párt mögött” (VIDEÓ)

Hogy van-e bármilyen realitás amögött, miszerint Magyar Péter szavainak megfelelően a Fidesz adminisztratív eszközökkel próbálná eltiltani a Tisza Pártot vagy annak elnökét a választásoktól, arra az ügyvéd azt felelte, hogy a kormány részéről ennek még a látszatát is el kellene kerülni. Már csak azért is, mert ahogy elmondta, „ez életveszélyes”. Úgy magyarázta, hogy „összességében is azt látni, hogy a Tisza Párt mögött

olyan mérhetetlen indulat-, gyűlöletköteg halmozódott fel az elmúlt egy évben, hogy ha ez nem lesz a demokratikus választási folyamatba becsatornázva, annak beláthatatlan következményei lesznek”.