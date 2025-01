Igaza lett a politikusnak: Magyar Péternek soha senki nem volt fontos

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója is reagált arra a szerdai hangfelvételre, melyben Vogel Evelin beszélgetett Radnai Márkkal, a Tisza Párt alelnökével, Magyar Péter egyik kulcsemberével.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a beszélgetés során Vogel arról beszélt, hogy mennyire megvezetve érezte magát, Radnai szájából pedig elhangzik, hogy szerinte Magyar mindenkit áldozati szerepbe tesz, de kijelenti azt is, hogy szerinte Magyar Péter „szülei valamit g…cire elb…sztak” mindkét fiúnál, vagyis Magyarnál és testvérénél is.

Nem tudom, mi a családi háttere, de őket valahogy nagyon nem tanították meg szeretni”

– hangzott el a felvételen.