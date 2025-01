Bejelentette a polgármester: jelentős változások jönnek a Karmelita környékén

Böröcz László szerint egyébként a legfontosabb négy pillére a jövőbeli céljainak a rend, a turisztika, a tisztaság és a kultúra. Jelenleg például a köztisztaságot mindössze húsz ember felügyeli a kerületben. Ezt a létszámot hattal bővítik az első lépésben, de az év végéig megdupláznák. De kiemelten kezelik majd a hajléktalankérdést is. Ez utóbbiban a Máltai Szeretetszolgálattal keresik majd a megoldásokat.

Tárgyal a fővárossal

A kerületben – itt található többek között az Orbán Viktor miniszterelnök irodájának helyet adó Karmelita kolostor is – egyébként jelentős felújításokat is terveznek, például a Szentháromság tér és környéke is megújulhat, de a Gellért-hegy és a Vérmező is kifejezetten hányattatott sorsú. A fővárossal meg is kezdték a tárgyalásokat arról, hogy átvennék bizonyos területek vagyonkezelését és üzemeltetését. Fejlesztenék a korábban elhanyagolt területeket, de az üzleti bérlőknél is változhat a felállás, például a jól menő vendéglátó helyek forgalmából is részesedést kérne az önkormányzat.

A cél az, hogy erősítsük az önkormányzat saját lábát, a saját bevételeit úgy, hogy megjelenik a tulajdonosi szemlélet és egy piaci felfogás is. Mindezt úgy, hogy a fejlesztések, szolgáltatások hatását az itt élő kerületi lakosok érezzék elsősorban

– mondta a polgármester. Hozzátette: a kultúra és a közösségi élet fejlesztése a szívügyük. Véleménye szerint az I. kerület már csak elhelyezkedése miatt is Budapest kulturális életének az egyik fellegvára kell, hogy legyen. Már a következő hónapokban is új programokkal készülnek, a 125. évforduló apropóján Márai-emlékévet tartanak idén Budaváron.