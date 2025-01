Félelmetes húzással állíthatja újra össze a teljes baloldalt Gyurcsány, sőt, átveheti a vezető szerepet is

A Mandiner is beszámolt róla, hogy Magyar Péter előre hozott választásokat követel. Úgy tűnik, hogy Gyurcsány Ferenc is egy húron pendül vele, mert a DK elnöke is ugyanezzel a követeléssel állt elő.

A legújabb hírek szerint a DK elnöke újra egyetértésre törekszik a többi baloldali párttal. „A végső kérdés, az, hogy mi/ki a fontosabb: a haza vagy a politikus? Ha a haza, akkor nem lehet az a vita fő tárgya, hogy ki mondta ki először, hogy új választás kellene” – jegyezte meg Gyurcsány Ferenc szombaton a Facebook-oldalán, majd összegyűjtötte, hogy eddig kik azok a baloldali politikusok, akik ugyanezzel a javaslattal álltak elő. „Aki esetleg nem emlékszik, annak azért mondom:

hónapok óta ezt mondta/mondja Jakab Péter, Dobrev Klára, Hadházy Ákos. Az elmúlt napokban Magyar Péter folytatta a sort.

De nem kell ezt ennyire cifrázni. Ha egy sor ellenzéki politikus csoport, párt szerint fel kell oszlatni a Parlamentet és új választás kell, akkor cselekedni kell” – fogalmazott a DK elnöke.

Gyurcsány Ferenc átvette a kezdeményezést

„A feloszlatást parlamenti képviselő vagy a kormány kezdeményezheti. Parlamenten kívüli politikus nem.

Mi most parlamenti képviselőként azt tettük, amit ilyenkor tenni kell”

– jegyezte meg Gyurcsány Ferenc.

***