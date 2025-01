Ennyi mindent próbáltak becsempészni a Parlamentbe

Izgalmas cikket közölt a hvg az Országgyűlési Őrség feladatköreiről. Mint írják: csaknem 1,2 millió belépő személyre, 552 ezer levélre és csomagra, tűzriasztásokra és rosszullétekre is figyelniük kell.

Rendbontó országgyűlési képviselőt ugyan még nem kellett erőszakkal kivezetniük a parlamenti ülésteremből,

de ezen kívül minden elképzelhető éles helyzettel találkoznak az Országgyűlési Őrség tagjai a robbanásgyanús küldeményektől a tűzriasztáson és az életmentési feladaton át a drónos légtérsértésig” – sorolja a portál.

A lap kifejti, hogy a testületről (amely 426 főt számlál, 41,8 éves átlagéletkorral) sokaknak talán csak a Parlament épületében a koronázási jelvények mellett álló vagy a külföldi államfők érkezésekor látható díszőrség jut eszébe, ám az őrség tagjai sokféle – nem ilyen látványos, de fontos – tevékenységet is ellátnak.

Érdekes adat továbbá,

hogy az őrök egy év alatt csaknem kétezer veszélyes eszközt vettek el a Parlamentbe érkezőktől, és ugyanennyi jogellenes cselekmény miatt is intézkedniük kellett a Kossuth téren.

A hvg felhívja a figyelmet, hogy az őrök a Parlament mellett másik három kiemelt épület védelmét is ellátják, amelyeknél szintén jelentős mozgás szokott lenni: ők felelnek ugyanis a Képviselői Irodaházért, ahol a képviselők és frakciók irodái találhatók, az Országgyűlés Hivatalának alkalmazottjait kiszolgáló Szabad György Irodaházért, valamint az Országgyűlési Őrség helyiségeit és a házelnök rezidenciáját is magába foglaló Tisza Lajos Irodaházért is.

Illetve az őrség látja el a volt államfők otthonainak biztonságtechnikai távfelügyeletét, és a házelnök személyi védelmét is.

„Az őrséghez 2023-ban 658 hibás, vagy beavatkozást nem igénylő riasztás érkezett, de volt 146 éles jelzésük is, ebből 3 éles tűzeset volt, amiket külső segítség nélkül elhárítottak, átlag 2,92 perces kiérkezési és beavatkozási szintidő mellett. Az őrség tagjai 23 esetben vonultak elsősegélynyújtásra, 7 esetben életmentést is végeztek” – számszerűsíti a lap.

A járőröző állomány tagjai már 2023-ban is testkamerát viseltek, és az év nyarán saját drónokat is kaptak.

Nyitókép: MH archív/Kövesdi Andrea