Elárulta a szakértő, miért történik ennyi késelés és terrortámadás a Nyugaton

Nyitókép: Soeren Stache/ Getty Images

Káosz és erőszak: így indult az év Nyugat-Európában című cikkünkben már részletesen foglalkoztunk a nyugati országok – mára sajnos természetessé váló – jelenségeivel: a karácsonyi vásárba hajtó autókkal, az utcai balhékkal, késes támadásokkal, terrorral. A téma kapcsán megkerestük Horváth József biztonságpolitikai szakértőt, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatóját, hogy segítsen kontextusba helyezni, miért történik ennyi késelés, összecsapás és balhé a nyugat-európai országokban.

A szakértő szerint tudomásul kell venni,

hogy a Nyugat elmúlt tíz esztendőben végrehajtott, elhibázott migrációs politikája az, ami ide vezetett.

„Nyugaton nemcsak a közbiztonságérzet veszett el, hanem tudomásul kell venni azt is, hogy egy új értékrend jelent meg nagy tömegben: ez pedig a radikális iszlám, amelyik egész egyszerűen nem hajlandó elfogadni az európai értékeket. És az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy a jelenlegi nyugat-európai balliberális elit nem is várja el, hogy ezeket az értékeket elfogadják. Helyette mintegy rákényszerítik a többségi társadalomra, hogy az iszlámot, annak a radikális ágát is, valamint az iszlám életformát Európa természetes közegeként fogadják el” – fogalmaz Horváth József.