„Új év, új kérdések!

2025. januárjának második hete. Ami azt jelenti, hogy buktuk – Orbán miatt – a jogállamisági eljárás határidejét s ezzel az 1 milliárd eurót,– azaz 415 milliárdot – de tovább nő a bírság a napi 1 millió euróval.

Önnek egy szemernyi rossz érzése sincsen azért, mert megfosztotta a magyarokat – a saját választóit is –415 milliárd forinttól. Ha belegondol abba, hogy az egészségügy tartozása az év végén valamivel több volt, mint 130 milliárd, – ezért műtétek maradtak el, kórházi osztályokat zártak és zárnak be– akkor nincsen egy percre sem lelkiismeretfurdalása?

Mi van a nagyszájú ígéretével - miszerint olyan válaszom lesz az Uniónak, ami nekik sokkal jobban fog fájni, mint nekünk?

Ha már Unio… Rossz volt látni, hogyan koptatták le Önt történelmi jó barátaink a lengyelek, miután egy köztörvényes ügyekért elítélt volt államtitkáruknak politikai menedékjogot adott. Itt van már Gruevszki is Észak-Macedóniából. Kik jönnek még? Építi már a veje a korrupt külföldi politikusoknak szánt extra lakóparkot?

A Rogán Antal Magnyickij-törvény alapján történt szankcionálása nem egy Önnek szánt rendkívül erős üzenet?

Azt gondolom tudja, hogy ha Trump nem erőszakolja meg az amerikai igazságszolgáltatást, s Rogán a listán marad, akkor az az Orbán-kormány nemzetközi megítélésére, is komoly hatással lesz. De az Ön rezsimjén belüli bizonytalanság is tovább fokozódhat.

Olyan erőszakos és egyoldalú »iparosítás« ebben az országban legutóbb az ötvenes években volt, amikor minden erőforrást a nehéziparra összpontosítottak. Évtizedekre volt szükség annak beismerésére, hogy ez hiba volt.

Most Önök ugyanazt teszik az autóiparral, miközben már most látszik, hogy rossz az irány. A németek már rájöttek, hiszen 23 százalékkal csökkentették gyártást. Ön még mindig a gázt nyomja. Az ember kénytelen arra gondolni, hogy valamilyen nem látható magáncél miatt teszi…

Az Országos Kórházi Főigazgatóság szerint 2024. decemberében 839 tartósan betöltetlen háziorvosi praxis volt Magyarországon, 568 településen. 2023-hoz viszonyítva 180-nal, vagyis 27 százalékkal nőtt ez a szám, ezzel együtt újabb 51 település maradt állandó háziorvos nélkül. Ugye nem ez az a »repülőrajt«, amit ígért?

Ha már az Ön által ígért “repülőrajt" került szóba. Arról értesült, hogy 40 százalékkal kevesebb szerződést kötöttek az építőipari cégek 2025-re, mint korábban. Tudja az a vicc jut az eszembe, amikor a kismalac pofára esik a bicikliről.