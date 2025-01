„BENCSIK ANDRÁS BÉKEMENETET SZERVEZNE POZSONYBA, HOGY MEGMENTSE AZ OROSZBARÁT FICO IRHÁJÁT!

Napok óta rendkívül büszke vagyok szlovákiai szomszédjainkra, akik azért tüntetnek, a pozsonyi utcákat például közel 35-40 ezer ember özönlötte le, mert le akarják vetni magukról az Orbán Viktor támogatásával hatalomba jutott Robert Fico putyinista hazaáruló miniszterelnök igáját. Mert ők továbbra is Európához és nem Oroszországhoz akarnak tartozni. Ugye emlékeztek még arra, hogy Viktorunk a szlovákiai választások előtt néhány hónappal kiengedett a magyar börtönökből többezer, a szervezett bűnözés keretében dolgozó emberkereskedőt, hogy elárasszák a szlovákiai határt és ezzel káoszt teremtsenek, amit Fico jól fel tudott használni a migráció-ellenes kampányában. És győzött. No persze a magyar köztévé Szlovákiában is fogható műsorairól is érdemes említést tenni, ami még a választás kampánycsendjében is tolta Fico és más képviselők interjúit. Ezt hívják úgy, hogy egy másik ország választásaiba való nyílt beavatkozás! Más szóval a szuverenitás lábbal tiprása! És most meg mi jutott Bencsik András eszébe?

Az, hogy Pozsonyban is békemenet kellene szervezni, ami majd megmenti Ficó seggét a bukástól. Hát, én javaslom a Demokrata főszerkesztőjének, ami ellen jogerős pert nyertem és törvényszék által kiadott papíron van róla, hogy hazudnak, vigye magával Pataky Atit és Győzikét is! Csakhogy a siker teljes legyen! Ati majd mesélje el, hogy ő valójában 63 ezer évvel ezelőtt született, csak a Vatikán ezt eltitkolta! Győzike pedig elmondhatja, hogy a 2022-es energiaválság idején, amikor hirtelen az égbe szökött az áram és víz ára, úgy spórolt, hogy nyilvános mosdókba járt borotválkozni, meg hajat, fogat mosni. Én legalábbis ott találkoztam vele. Életemben először. Marandó élmény volt. Bocsi, de azóta sem felejtem, hogy Fidesz-csicskaságból még az otthoni tisztálkodásra sem futotta!

A személyes szálat félretéve, Bencsik meggondolhatná, hogy elviszi magával azt a gigászi turulmadarat is, amelyet pár éve marconaképű, mez:telen felsőtestű, ezüstszínű bodyfestékkel díszített szépfiúk húztak az Andrássy úton augusztus 20-án! Gondolom azért, hogy Fidesz LMBTQ-frakciójának is legyen végre egy jó napja! No, ha Bencsik és az ezüstturul megindulnak Pozsonyba, akkor én nyitok egy sört, veszek egy popcornt és a fotelban hátradőlve figyelem, hogy miként reagál majd a magyargyűlölő, szuverenista, oroszbáb Fico erre a nagy magyar igyekezetre!