„A szavazatarányok még némileg változhatnak, de azt már mindenképpen ki lehet jelenteni, hogy a Tolna vármegyei időközi választást a Fidesz-KDNP jelöltje, Csibi Krisztina utcahosszal megnyerte. Milyen következtetéseket lehet levonni ebből?

1. Az ellenzéki pártok és sajtójuk által hetek óta épített narratíva, miszerint előrehozott választást kell tartani, mert a kormányoldal mögül elfogyott a támogatás, végérvényesen kifulladt. Egyetemesen elmondható, hogy általában az időközi választásokon nem szoktak jól szerepelni a kormányzati pozícióból induló pártok, a Fidesz több mint 60 százalékos eredménye ebből a szempontból nagyon magabiztos eredmény. A Fidesz-KDNP kormányzati pozíciója megkérdőjelezhetetlen.

2. Magyar Péter kommunikációs stratégiáját egyre többen fogják megkérdőjelezni, ha az állításai továbbra is nélkülözik a valóságot. Hiteltelen legnépszerűbb pártnak címkézni egy olyan politikai közösséget, amely továbbra is egy one-man show, és amely káderhiány és társadalmi beágyazódottság hiányában egy időközi választáson sem képes elindulni, miközben a legfőbb ellenfele éppen most nyert meg egy időközi választást közel kétharmados felhatalmazással. A valóság az, hogyha Tolnában elindult volna a Tisza Párt, akkor Magyar Péter jelöltje hatalmas kiütéssel bukta volna el a meccset.

3. A Fidesz-KDNP mozgósítási képessége még mindig nagyon erős, ha január 12-én, 0 fok környékén, erős szélben képes volt arra, hogy saját szavazóközönségét urnához szólítsa.”

