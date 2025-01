2025-ben igen látványos koncerttel készülhet a Parkway Drive

A Parkway Drive hires a legendásan őrült, energikus és látványos színpadi produkcióiról, most persze az eddigieket is megpróbálják majd felülmúlni… Budapesten ez annyiban biztos sikerül, hogy a 2017-es szabadtéri koncertjük után most végre aréna-körülmények között láthatjuk őket. A bemelegítésről az idehaza már komoly hírnévvel rendelkező deathcore brigád, a Thy Art Is Murder, és egy harmadik ausztrál csapat, a post-hardcore dalokat szállító The Amity Afliction gondoskodik.

Parkway Drive

A jövő november 8-ai koncertre már megérkeztek a jegyek, így érdemes lehet mielőbb lecsapni a belépőre, elvégre azt már többször bizonyította a csapat, hogy még a Rammsteint is megszégyenítő pirotechnika használatától sem riadnak vissza. Mert bár a zenekar indulásakor még a fékezhetetlen metalcore állt a középpontban, azóta a banda is változott, a fejlődéssel pedig a változatos és izgalmas zene mellett a különleges látvány is megérkezett. Lángokra tehát készüljön mindenki, de a koncert során remélhetőleg senki nem ég meg és le.

A CONCERTO Music bemutatja: Parkway Drive 20 Year Anniversary European Tour 2025

2025. november 8., szombat 17 óra

Budapest, MVM Dome