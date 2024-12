„Közgyűlési tudósítások No. 2.: Társadalmi egyeztetés nélkül kapcsolta nagyobb sebességre az autósok üldözését Karácsony és Vitézy a Tisza és a DK asszisztálásával.

Ahogy tegnap már írtam, Budapesten az A, B, C zónákban 33,4 százalékkal, a D zónában 50 százalékkal emelkednek a parkolási díjak 2026.07.01-től annak ellenére, hogy a Fidesz-KDNP képviselői nem szavazták meg, ellenezték azt.

Ez az emelés a 2022-ben és 2023-ban már jelentősen megnövelt díjakat tovább drágítja, így 2026-ban a parkolási díjak háromnegyedével magasabbak lesznek, mint 2021-ben voltak, sőt a fizetős övezetek területét, és a fizetési kötelezettség napi időszakát is jelentősen kiterjesztették. Ezért minden bizonnyal növekedni fog Budapesten azon nélkülözők száma, akik anyagi okból nem tudnak autót tartani.

Emellett számos további az autósokat negatívan érintő intézkedést is hozott Karácsony és Vitézy – és a nekik asszisztáló Tisza Párt, valamint a DK. Például a zöld rendszámú autók ingyenes parkolása megszűnik, a nagy méretű autók parkolási díja jóval magasabb lesz, mint a kisebbeké, az A és B zónákban hétvégén sem lehet majd ingyenesen parkolni, stb.

Valószínűleg nem véletlen, hogy ezek az intézkedések szerepelnek annak a 7 civil szervezetnek a javaslatában, akik egyébként még drasztikusabb drágítást is követeltek.

A Levegő Munkacsoport, a Járda Gyalogosoké, a Járókelő Közhasznú Egyesület, a Közlekedő Tömeg Egyesület, a Magyar Közlekedési Klub, a Mi utcánk és a Város és Mobilitás Intézet közös javaslatában a parkolási díjak 50 százalékos emelése szerepel minden zónában (amivel 2026-ban az öt évvel korábbi díjak dupláját kellene fizetni), illetve a kerületek által kiszabható lakossági éves parkolási hozzájárulás maximális összegét is tízszeresére javasolták emelni.

A vitában megkérdeztem, hogy miért nem egyeztetett a főváros e hét szervezeten kívül másokkal is, miért nem volt széles szakmai és társadalmi egyeztetés. Hiányoltam például a vállalkozói szervezetekkel, kamarákkal, munkáltatói szervezetekkel történő egyeztetést. A BKIK már korábban is tett javaslatokat, akkor a biciklisávok kapcsán. Most is érdemes lenne velük is konzultálni.”