Sajtóhír: balhézott egy szórakozóhelyen, és megverték a Diósgyőr új sportigazgatóját

A csakfoci.hu összefoglalója szerint kínos történetről értesült múlt héten a Blikk, amely hiába próbálta több napon át megszólaltatni az érintettet, sem ő, sem a futballklubja, a DVTK nem nyilatkozott. Nem lett belőle rendőrségi ügy, de téma Miskolcon, hogy a Diósgyőr frissen kinevezett sportigazgatója, Horváth Csenger a Debrecen ellen 3-1-re megnyert mérkőzés után a város egyik szórakozóhelyén balhéba keveredett, aminek a végén meg is verték.

„Sok szurkoló ott bulizott, diósgyőri és debreceni is, jóban van egymással a két tábor. Amikor megjelent a DVTK új sportvezetője, Horváth Csenger, elkezdett ordenáré módon hangoskodni és kötekedni mindenkivel, csapkodta a bárpultot" – kezdte a Blikkhez eljuttatott levelében a történtek felidézését a diósgyőri drukker.

„Azt kiabálta folyamatosan, hogy mindenkit meg tudna venni, ha akarná, az egész helyet is, mert ő akkora ember. A sokadik mondatát követően a biztonságiak megkérték, hogy viselkedjen, mert a helyiségben tartózkodó és szórakozni vágyó emberek erre nem kíváncsiak. A sokadik figyelmeztetésre sem hagyta abba az üvöltözést, ezek után, fogalmazzunk úgy, hogy a rend őrei »nyomatékosabban« megkérték, fejezze be, ami miatt Horváth elvesztette az egyensúlyát és a földre esett. Ezt követően a biztonságiak kitessékelték a klubból, majd már kint az utcán a diósgyőri szurkolók is számonkérték az elfogadhatatlan viselkedése miatt, ami méltatlan és rangon aluli volt.

Többen mondják, megérdemelte, amit kapott.

A lap szeretett volna a sportvezető klubjától információt kapni. A DVTK péntek délelőtt még azt jelezte, egy óra múlva reagál, és válaszol a kérdésekre, délután türelmet kért, este pedig már az volt a kommunikáció, hogy másnap, szombat este elküldik az állásfoglalásukat. A vége az lett, hogy a Diósgyőr nem nyilatkozik az ügyben.

Nyitókép: dvtk.eu