„Van egy rossz hírem, Messiás úr. Ezen a listán az előző messiás úr is rajta volt és nem 6. volt, hanem ötödik. Aztán hol van ő már?

A helyzet az Petike, hogy a brüsszeli Politico mindig az aktuális megváltót ajnározza, mint ahogy a balos sajtó is, amely minden messiáska és minden Politico-lista esetén elalél, és tolja ezerrel a számára kijelölt figurát. Most éppen Magyart, akit még MZP is megelőzött.

Nem baj, Petike, jövőre lehetsz még akár ötödik is a Politico listáján, hogy aztán 2026-ban vert második legyél a magyar választásokon.”