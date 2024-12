Patrióta előretörés, és ami mögötte van

Orbán Viktor a Mandinernek adott év végi interjúban is kitért arra: az Egyesült Államok elnökválasztásának eredménye az európai folyamatokra is kihatással lesz. Új helyzet áll elő Brüsszelben is, a tengeren túli változások az Európai Uniót minimum finomhangolásra késztetik. Ennek már látszanak is a halovány jelei, igaz, nem a progresszívek kezében leledző központi vezetés, sokkal inkább egyes tagállamok esetében. Az olaszok nevében például Georgia Meloni miniszterelnök fejezte ki támogató hozzáállását a Fehér Ház leendő új lakója irányában, magyar kollégájának álláspontja pedig ugyebár régóta ismert.