A jövő a patriótáké – Orbán Viktor a Mandinernek

Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével és Charles Michellel, az Európai Tanács korábbi elnökével

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Hogyan értékeli a magyar uniós elnökséget?

Magyarország keresztény ország, ebből kötelezettségek is fakadnak. Mivel háborúk kínozzák Európát, a magyar elnökség számára morális kérdés volt, hogy mindent megtegyen a béke érdekében. Amit Magyarország az elnökség fél éve alatt tett, az messze több, mint ami a súlyánál fogva elvárható volt tőle. Fél évvel ezelőtt megbélyegzéssel járt a béke gondolatának még a fölvetése is, most pedig már mindenki a békéről beszél. Letettünk az asztalra egy tűzszüneti és fogolycsere-javaslatot is. Nem zárható ki, hogy karácsonykor sok ezerrel kevesebb gyermek lesz árva, mint a magyar elnökség nélkül lett volna. Schengen bővítése a másik nagy sikerünk, örülünk, hogy segíthettünk Romániának és Bulgáriának. Tizenöt év után végre megkezdődtek a csatlakozási tárgyalások Albánia és az Európai Unió között is, a többi balkáni ország ügyében is fontos fejezeteket zártunk le, így az Európai Unió bővítését a Balkán irányában előrevittük. Tető alá hoztuk a versenyképességi paktumot is, amely egy piacpárti, gazdaságélénkítő javaslatcsomag.

Az európai parlamenti választás után felélénkült az európai pártpolitika is. A Fidesz és szövetségesei által megalakított Patrióták frakció gyakorlatilag Brüsszel ellenzékeként funkcionál. Mikor lesz ebből európai többség?

Az itthoni nagyarányú európai parlamenti választási győzelmünk megteremtette a lehetőséget, hogy kezdeményezőként lépjünk fel az európai párt­politikában.

A Patrióták megalapítása csak az első gyalog a sakktáblán, csak a nyitó lépése az európai intézményrendszer átalakításának.

A harmadik legerősebb frakciót sikerült tető alá hozni, mi vagyunk a szervezett politikai ellenzéke a brüsszeli birodalmi politikának. Végre van erős alternatívája a brüsszeli bürokrata elitnek. A jövő a patriótáké.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Az uniós elnökségben Lengyelország váltja hazánkat. Donald Tusk és kormánya ellenségének tekinti Magyarország kormányát. Milyenek most a lengyel–magyar kapcsolatok, és mit várhatunk a lengyel elnökségtől?

A lengyel patriótákat kiütötték a kormányzati nyeregből, majd egy liberális szivárványkoalíció alakult. Patrióták vagyunk, ők ránk ellenségként tekintenek. Ráadásul a lengyel liberálisok feltalálták a jogállamiság egy új koncepcióját, a statáriális jogállamiságot. A jogállamiságot és a jogi eszközöket a politikai ellenféllel szembeni leszámolásra használják fel. Ebben a pillanatban a lengyel–magyar kapcsolatok mélyponton vannak, mert a liberális lengyel szivárványkoalíció nem képes különbséget tenni párt- és állampolitika között, noha Lengyelországnak és Magyarországnak vannak stratégiai érdekei, ahol egymást inkább segítenünk kellene, nem pedig gyengíteni.

Magyarország befogadja a lengyel politikai menekülteket?

Mindenkinek menedéket nyújtunk, akit politikai üldözés ér a hazájában.

Térjünk át a belpolitikára! Januárban aligha gondoltuk, hogy ennyi változást hoz az idei év a belpolitikában. Sok nehézség érte a polgári-jobboldali közösséget: elveszítette a köztársasági elnököt, az igazságügyi minisztert, a református egyház a zsinati elnökét, püspökét, akit máig sokan felelősnek tartanak a kegyelmi ügyért. Az ellenzék pedig megkapta Magyar Pétert. Milyen tanulságot lehet levonni a történtekből?

A legfontosabb, hogy a történelmi egyházaink elég erősek ahhoz, hogy az ilyen hullámveréseken túljussanak. Semmi ok nem volt arra, hogy belerángassanak bennünket, kálvinistákat ebbe a politikai botrányba. Minden politikai döntésért a politikai vezető viseli a felelősséget. A politikai vezető sohasem háríthatja a felelősséget a tanácsadóira. A tanácsadók között vannak katolikusok, kálvinisták, evangélikusok, sőt óhitű testvérek is. Nem helyes őket belekeverni az akár a tanácsaik hatására meghozott politikai döntésekbe, mert a felelősség mindig a vezetőé. Örülök, hogy ezt a mi egyházunk is belátta.

Donald Trump megválasztott amerikai elnökkel

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Pótolható a politikai veszteség?

Világsztárokat veszítettünk.

Nemcsak egy államfőt és egy minisztert, hanem két fantasztikusan teljesítő politikai világsztárt veszítettünk el.

Bárhol a világon, ahol ők képviselték hazánkat, megemelték a kalapjukat, és Magyarországról csak a legnagyobb elismerés hangján beszéltek. Ez hatalmas veszteség az egész nemzeti közösség számára. Ilyen a politika. Nemcsak dicsőségek és választási győzelmek vannak, hanem bukások is. Kegyetlen világ a mienk.

A veszteségek mellett visszatérő is akadt. Mit szól Szájer József közéleti visszatéréséhez? Egyeztetett önnel, mielőtt döntött a szerep­vállalásáról?

Szájer Józsefet 1982 óta ismerem. Először csak csodálója voltam joghallgatóként, hiszen elsős koromban az ő másodévesként írt tankönyvéből kellett tanulnom. Már akkor két lábon járó legenda volt, A vis maior a római jogban című jegyzete azóta is itt van a fejemben. Később barátok lettünk, a Fidesznek pedig ő volt az egyik legbátrabb harcosa. A magánéleti fordulatai ellenére én mindig fönntartottam vele a barátságot, sosem tűnt el az életemből. Örülök, hogy újra aktív a szellemi életben. Az biztos, hogy a visszatérése minőségi javulást hoz a hazai közéletbe, és sok hasznot hajt Magyarország számára.

Szájer József egy magyar hazafi, akire a hazája mindig számíthat.

Hogyan értelmezi az ellenzék helyzetét és Magyar Péter felbukkanását?

Az ellenzéki térfélen a projekt ugyanaz, mint eddig, csak a főszereplő változott. Magyar Péter küldetése ugyanaz, mint az előző, bukott jelölteké volt: brüsszelizálni Magyarországot. Ezek valójában brüsszeli pártok, amelyeknek csak a működési területük Magyarország. Így volt ez Dobrev Klára pártjával is, és most sincs másképp a Tisza Párttal.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Nem összeesküvés-elmélet ez?

Ez maga a gyakorlat. Brüsszelnek komoly érdeke, hogy Magyarországon kormányváltást érjen el. A brüsszeli elit olyan kormányt akar, amely lenyomja az emberek torkán a migrációt, a gender­őrületet, beviszi Magyarországot a háborúba, és nem szegül szembe olyan gazdasági döntésekkel, amelyek károsak a magyar embereknek. Olyan kormányt keresnek, amelyet kézivezérelhetnek. Volt már ilyen kormányuk Gyurcsány Ferenc alatt. Azt remélték, hogy majd az ő feleségével lesz újra ilyen kormányuk. Ez a forgatókönyv viszont megbukott 2022-ben, most új szereplő következik. A projektgazdák, a keresztszülők, Ursula von der Leyen és Manfred Weber, nyíltan el is mondták az Európai Parlamentben, hogy kit akarnak a bábkormány élére. Így áll a belpolitika 2024 végén.

A magyar közélettel kapcsolatban évek óta gyakori kritika, hogy a küzdelmek okán a közbeszéd színvonala nagyon mélyen van. 2024 talán tovább rúgott minket ezen a lejtőn: lehallgatások, szórakozóhelyi botrányok, agyhalottazás, újságírók Dunába lökésének gondolata, egymással üvöltöző szóvivő és pártelnök. Ilyen kampányra készüljünk?

A brüsszeli kormánybuktatási célok nem változtak, de a formák meglepők. A Gyurcsány–Dobrev-féle irányvonalról semmi jót nem tudok mondani, de stílusát tekintve legalább a civilizáltság bástyáin belül maradt, még ha a tartalma időnként bántó és rókalelkű volt is. Most azonban a stílus is brutálissá vált. Ez új fejlemény, amivel egész Magyarországnak szembe kell néznie.

Sokunkban keletkezik szekunder szégyenérzet, amikor ezeket a durva, agresszív pillanatokat látjuk,

hiszen úgy gondoljuk, hogy mi, magyarok ennél különbek vagyunk. De nem, sajnos ezek is mi vagyunk. Tudomásul kell vennünk, hogy a hőbörgőkkel szemben se a józan ész, se az érvelés, se a belátás nem segít. A családban és a munkahelyeken is tapasztalhatunk ilyet, ott is vannak rém kellemetlen alakok, akikkel csak a saját hangjukon lehet beszélni. Egy kormányzó politikai erőnek az is feladata, hogy megállítsa a hőbörgők úthengerét. Ezt a munkát is nekünk kell elvégeznünk, mi vagyunk az ország legnagyobb politikai közössége. Minden feladatot teljesítünk, azt is, amit Teréz anya szellemében kell elvégezni, és azt is, amit a hőbörgők leállítása érdekében kell. Mindig a kihívó választ fegyvernemet. Ilyenkor ha nem akarsz elfordulni és gyávának bizonyulni, akkor vállalni kell a párbajt abban a fegyvernemben is, amit az ellenfél választ. Nagy párt vagyunk, minden fegyvernemre van emberünk, és teljesítjük a kötelességünket.

Elon Muskkal

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A kihívó gyakorlatilag nyár eleje óta azzal kampányol, hogy Magyarországon már semmi nem működik – azt bizonygatja, hogy a közszolgáltatások elhanyagoltak, rossz minőségűek. Mit válaszol arra a vádra, hogy kormányzásuk alatt nem vagy alig fejlődtek a közszolgáltatások?

Volt már több ilyen fellépés is a magyar politikában. A leg­utolsó ilyen alak Jakab Péter volt. Ott hadonászott a krumpliszsákkal az orrunk előtt a parlament üléstermében. Erre is van ellenszer. Sárkány ellen sárkányfű. Magyarország sem hibátlan ország, a kormánya is dolgozhatna jobban, nyilván a miniszterelnök is – sohasem lehetünk elégedettek. Az én világomban a testtartás az, hogy az eklézsiát mindig meg kell reformálni. Mindig lehet jobban csinálni. Azt állítani viszont, hogy Magyarország ne menne előre, és ne változna az életünk a legkisebb falutól a fővárosig szemmel látható módon, képtelenség. Itt szakad be a jég mindig a hőbörgők lába alatt. A valóság számít, és a tények a mi szövetségeseink. 2010-ben egyegységnyi pénzt fordítottak az oktatásra, most háromegységnyit, ugyanez a helyzet az egészségügy esetében is. Ez persze nem azt jelenti, hogy minden rendben van, de sokkal több minden van rendben, mint korábban. A közszolgáltatásoknál sosem lesz olyan pillanat, amikor mindenki elégedett lesz. Mert amikor a végére érsz a kórházak, az iskolák, a szociális intézmények rendbe­tételének, akkor mehetsz vissza az elejére, mert amit először rendbe tettél, arra már megint ráfér a felújítás. Ez ilyen műfaj. Lehet ebből politikát csinálni, de az annyit ér, amennyit a júniusi európai parlamenti választáson láttunk. A valódi kormányzóképesség és a mindennap elvégzett munka meghozza a gyümölcsét a választásokon is.

Emmanuel Macron francia államfővel

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Az egyik legélesebb vádpont az, hogy már Románia is utolérte Magyar­országot. Mit mond erre a magyar miniszterelnök?

Ilyenkor mindig Cseh Tamásnak a Valóság nagybátyám című dala jut eszembe. A Tisza Párt úgy hazudik, mint a vízfolyás. Az a primitív érvelés, hogy Romániában többet fogyasztanak, mint Magyarországon, és ezért ott jobban élnek, egy nagy szamárság. A magyar családok megtakarítása az egyik legerősebb az Európai Unióban. A hazug embert és a sánta kutyát szokták a leghamarabb utolérni.

2021 óta minden évben találkoztak Ferenc pápával. Ehhez képest is érdekes a dinamikája a magyar jobboldal és az egyházfő viszonyának. Miért fontos önnek, hogy személyesen találkozzon a katolikus egyház vezetőjével?

A migráció kérdésében voltak véleménykülönbségek a Vatikán és Magyarország között. Amikor ez a kérdés uralta az egész európai politikát, nehéz volt elképzelni, hogyan jön létre a mély hitbéli alapokon álló testvéri kapcsolat Magyarország és a Vatikán között. De a Szentlélek dolgozik. Az egyházunk püspökei is bölcsen mondták, hogy a lövészárokban ritkák a hitviták. És most a katolikusok és a kálvinisták egy lövészárokban harcolnak a liberális progresszió ellen. A békepárti, jóakaratú, az élet oldalán álló közéleti szereplők végül egész Európában egymásra találtak. A szentatya nem politikai szereplő, egy vallási közösség feje, nagyobb legitimitással rendelkezik, mint az összes politikai vezető együttvéve. Személyéből erő árad, amely segít bennünket, hogy jó irányban tartsuk az országaink kormányrúdját. Hálásak lehetünk.

Geert Wilders, a holland Szabadságpárt vezetője, André Ventura, a portugál Elég! párt vezetője, Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes és Orbán Viktor

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Nyitókép és képek: Földházi Árpád