Óriási az érdeklődés a legújabb napelemes programra, lépnie kellett a minisztériumnak

Hozzátette, Magyarországon átlagosan az idő 18 százalékában nem süt a nap, ekkor az adott lakos a saját tárolójában elraktározott kibocsátásmentes energiát tudja felhasználni, azaz nem kell a hálózatból vételeznie a villamosenergiát.

Ez azért is előnyös, mert bár a rezsicsökkentésnek köszönhetően a magyar lakosok Európában a legalacsonyabb áron jutnak hozzá a villamosenergiához, a saját maguk által megtermelt energiáért nem kell fizetniük. Ez a program így fontos rezsicsökkentő intézkedés is – mondta.

Steiner Attila arról is beszélt, több mint hatezer projektre történt meg eddig a kifizetés és több beruházás már a gyakorlatban is működik. A konstrukció főleg a nyári időszakban kedvező, ekkor szinte teljesen le is lehet válni a villamosenergia-hálózatról, de télen is termelnek a napelemek – tette hozzá.

Az államtitkár hangsúlyozta, a projekt egy kifejezetten állampolgároknak szóló pályázat, amelyben legfeljebb hat lakásos társasházak és családi házak pályázhatnak.

Steiner Attila a geotermikus energiára is kitért és elmondta, az országnak „jó adottságai” vannak a geotermia tekintetében. Magyarországon nem kell olyan mélyre lefúrni, hogy az ott található forró vizet vagy gőzt felszínre juttassák – ismertette.

Elmondta, a geotermiát akár energetikai, távfűtési vagy áramtermelési célra is lehet használni. Hozzátette, az országban több olyan település is van, ahol a távhő rendszereket nagyrészt vagy akár száz százalékban geotermiával látják el.

Hozzátette, Magyarország kezdeményezésére az Európai Unió (EU) energiaügyi miniszterei Brüsszelben hétfőn elfogadtak egy közös állásfoglalást a geotermikus energiával kapcsolatban. A dokumentum felkéri az Európai Bizottságot, hogy konkrét stratégiát és finanszírozási lehetőségeket vizsgáljon meg, hogyan lehetne sokkal jobban kiaknázni a geotermiában rejlő potenciált egész Európában – mondta Steiner Attila.

Nyitókép:Jens Büttner/Getty Images