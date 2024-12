„Az év 50. hetében egyre közelebb vagyunk ahhoz, hogy az Unio Bírósági ítélete szerint 1 milliárd eurót, azaz 410 milliárd forintot veszítsen az ország a miniszterelnök miatt. Erről nincsen mit kérdezni. Erről – ha tényleg elveszítjük – csak annyit lehet kijelenteni: HAZAÁRULÁS! Holnap reggel – ha egy riporter kérdezné – ezeket kérdezné:

Egy hét alatt kétszer emelték az üzemanyagok árát. Így most már 614 a benzin, 632 a diesel literje. Ön szerint ez a helyes eljárás az infláció csökkentésére?

Nem tartja még unalmasnak az állandó »komcsizást«? Ne beszéljünk most arról, hogy Önnel együtt hányan voltak KISZ és Párttagok, vezetők az Ön társai közül. Sokkal izgalmasabb az, hogy Ön szép csendben eladta az országot a kínai Kommunista Pártnak.

Elvtárs az elvtárssal tud igazán üzletelni?

Miért kellene elhinni, hogy a »mini dubai« néven elhíresült építkezés mögött nem az Orbán-familia áll, amikor jó pár név és év után most kiderült, hogy a Szabadság téri volt TV épület is az Ön vejéhez került?

Megvolt a »gránitszilárdságú« alaptörvény 14. módosítása. Eszerint legfőbb ügyész a jövőben bárkiből lehet. Esetleg van valaki az Orbán családban, aki főügyész szeretne lenni?

Ön azt mondta: »Magyarországnak nem lesz arra pénze, hogy felújítsa a pályaudvarokat, ezért támogatja, hogy adják oda azoknak, akiknek van pénze, és képesek működtetni is a pályaudvar épületeit.« Ezt Ön már eljátszotta egyszer, amikor az autópályákat 35 évre koncesszióba adta kebelbéli jó barátjának.

Azóta folyamatosan fizetjük Mészárosnak a milliárdokat, miközben a világon mindenhol a koncesszióba vevő fizet az államnak. Ez is az »illiberális« gazdaságpolitikájának a része, vagy sima lopás?

Nem gondolja, hogy szemérmetlen pofátlanság és a demokrácia megcsúfolása az, amit a most ismét –mint minden választás előtt – 39 választókerület határainak átrajzolásával művelnek, csak azért hogy a győzelmüket bebiztosítsák?

Tud mondani egy olyan demokratikus vezetőt – akár a múltból, akár a jelenből, akár itthonról, akár a nagyvilágból – akinek a családjából, a baráti köréből ennyi milliárdos »jött ki« ilyen rövid idő alatt?

Annak, aki emlékszik az Ön nyolcvanas-kilencvenes évek beli szerepléseire – csak egyet említek »kitörlöm a f… az alkotmánnyal«– különösen érdekes azt hallani, hogy Magyar Pétert Ön »hőbörgőnek« nevezi. Nincs itt némi ellentmondás?”