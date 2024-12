„Az ellenzékben a fő érv Orbán ellen, hogy oroszbarát és, hogy ezáltal keletre tolja Magyarországot.

Trump győzelmével erősen inog az érvelés, hisz Amerika elnökének a barátja, de most a telexnek Mihaljo Podolak , Zelenszkij tanácsadója azt is cáfolja, hogy úgy amúgy oroszbarát lenne.

Most akkor mi van a fő érvvel? Megdőlt???

Ime a nyilatkozat:

»Ukrajna szemében Orbán oroszbarát? Vannak legalábbis olyan lépései, amelyek egybeesnek Oroszország érdekeivel? Tavaly nyáron ön elég határozottan fogalmazott.

Nem, egyáltalán nem oroszbarát. Orbán maximálisan pragmatikus, a saját értelmezésének megfelelő nemzeti érdekre fókuszál, hasznot akar Magyarországnak hajtani. Ez érthető, a legtöbbet akarja kihozni a történelmi pillanatból, ebben nem látok semmi rosszat. Orbán, pontosabban Magyarország az EU elválaszthatatlan része. Ez bizonyos értékrendet, megállapodások összességét jelenti. Igen, lehetnek alkalmi kísérletek bizonyos haszonért, de ebben semmiféle oroszpártiság nincsen. Ezt gyakorlati szempontból minden további nélkül megteheti egy szuverén ország vezetője.«”