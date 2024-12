Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Orbán Viktor egyedül egész Európában látta már évekkel ezelőtt a világrendszerváltást, és felkészítette, illetve folyamatosan felkészíti Magyarországot erre a változásra. Látta, hogy a nyugat süllyed, az EU-nak vége, a kelet fog felemelkedni, és az országot mindenképp menteni kell a pusztulástól, sőt, ki kell használni az alkalmat, és regionális szinten, vagy akár világszinten is, sikeressé lehetne tenni az országot, a nemzetet.

Ezért feláldozott mindent, első sorban is régi egész önmagát. Olyan keleti gondolkodásformát és stílust vezetett be, amit ő maga se kedvel, de tudja, hogy erre van most szükség. Szoktatni kell, edzeni kell a nemzetet a világfordulatra, hogy túlélje annak viharát. Felcsút, Hatvanpuszta, titokban általa is megvetett diktátorokkal való bratyizás, ner-bárók, rongyrázás, a jogállami intézményrendszer bedarálása, centralizáció, párthű sajtó, a régi szocialista hálózati emberek (mint a kelethez értők) felhasználása, régi elvbarátai lecserélése neki hálás és elkötelezett nemzettestvérekre, a nyugatos, »belpesti« kultúra eltörlése, stb., mind a nemzet megmentésének rendelődött alá.

Orbán átéli és megszenvedi, amit mi sose, és mely ideához se fogunk soha felérni: mit érezhettek Géza és István annak idején, amikor a magyarság túlélése érdekében mindent el kellett törölniük, amit és akiket szerettek. Táltosokat, népi kultúrát, őshagyományt, pusztai szabadságot. A kereszténységet fel kellett venni, a szabad magyarokat jobbágysorba kellett taszítani, mert ez volt a túlélés ára. Megalázó módon azok szövetségét kellett keresni, akik korábban esküdt ellenségeink voltak. Akkoriban a nyugat volt a kelet, ma a kelet a nyugat. De megérte az áldozat, mert a magyarság ezer év múltán is itt van.

És Orbán Viktornak köszönhetően ezer év múltán is itt lesz!”