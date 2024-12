Nyitókép: Marco Tacca / Getty Images

„Kifejezetten örülök, hogy a »békekormány« nem tett le arról, hogy békét teremtsen a szomszédunkban, és véget vessen az orosz agressziónak ukrán földön. Ha igazságos béke születik, az mindenkinek jó, mindegy, ki éri el, ki járja ki, kinek lesz az érdeme. És ebben nincs a kelleténél több cinizmus: én sem vagyok vak, politikai szemtanúként pontosan látom és még mindig émelygek a fideszes vezérkar Putyin-barát siklómozgásától, de békeidőben is lesz lehetőség majd mindenkinek elszámolnia a lelkiismeretével. Annak viszont már kevésbé örülök, hogy a »békekormány« több mint egy évtizede verbális és vétószerű háborúban áll az európai közösséggel, és ahogy látszik, eszébe nem jut tűzszünetre vagy valamilyen megállapodásra törekedni, sőt kifejezetten tüzeli, hergeli – a helyenként azért már a kopás jeleit mutató – seregeit az Európai Unió ellen. Teljesen világos és egyértelmű, hogy a Brüsszellel szembeni fideszes harc teljesen értelmetlen, ráadásul a kormánypárt politikai céljaival kapcsolatban még eredménytelen is. Egyelőre ugyanis annyit sikerült elérnie az utcai harcos kormányzatnak, hogy a közös hazánknak járó sok milliárd eurónyi forrás jelenleg is vesztegzár alatt van. Hiába szólnak a győzelmi fanfárok például a karmelisták szerint minden elemében kártékony szankciós politika állítólagos megakadályozásáról, a legújabb szankciós csomagot épp a minap fogadták el a magyar uniós elnökség, leegyszerűsítve a Fidesz-kormány irányítása alatt. Vagyis még az sem igaz, amit az EU-ellenes suta szabadságharccal kapcsolatban egyébként a harctéri jelentésekben állítanak.

A »békekormány« abszurd háborúpártisága az Európai Unióval szemben néhány napon belül konkrét és húsba vágó anyagi kárt okoz minden magyar embernek,

amit viszont már igazán nem lehet majd közpénzből fizetett megafonkodással vagy épp Menczer-szintű szájkaratéval elrendezni. Ezért valakinek vállalnia kell a felelősséget, hiszen alig pár nap múlva – december végén – konkrétan 1,1 milliárd eurót, vagyis jelen árfolyamon több mint négyszázmilliárd forintnyi uniós pénzt veszítünk el végleg. Mondom még egyszer: végleg. Mindezt azért, mert a Fidesz-kormány nem volt hajlandó teljesíteni mindazokat a jogállami elvárásokat – nem, kedves kormánypárti nyilvánosság, nem »szuverenitáscsökkentő háborúpárti gender-erőszaktevő« változásokat, hanem jogállamisági garanciákat – amelyek világos, egyértelmű és teljesen jogos, még mindig érvényes feltételei a források kiutalásának. Négyszázmilliárd forint nem kevés pénz, ez még a luxusban szügyig tapicskoló NER-vitézek számára is szemmel látható összeg. Hogy azt ne mondjam: ebből a pénzből azért le lehetne törölni néhány gyermekjóléti és egészségügyi intézményben a »zsírra szállt port«, de három-négy nagy kapacitású modern kórház építése költségére is elég, vagy épp 200-400 kilométer vasúti pálya felújítására – attól függően, hogy melyik fideszes oligarcha építi, és mekkora »alkotmányos költséggel«.”