„Konok Pétert tisztességes, becsületes embernek tartom. Ha érzelmileg (vagy máshogyan) bele is lennék vonódva a Tiszába, akkor is annak tartanám, de nem vagyok. Van egy-két dolog, amiben jobban, radikálisabban nem értek egyet vele, mint ami a Kötöttfogásban elhangzott, sokat is vitáztunk anno, de azt elképesztőnek tartom, hogy kiutálják egy műsorból olyanok, akik elvileg valami mást akarnak, mint ami most van.

Maga Magyar Péter beszélt az Inga megnyitóján arról, hogy mennyire fontos, hogy szóbaálljunk egymással, legyünk baloldaliak, jobboldaliak, liberálisok vagy apolitikusok, és hogy pont erről próbálnak leszoktatni minket már egy ideje.

Aki egy bármilyen idegesítő véleményt nem képes tolerálni egy vitaműsorban, az ugyanaz, mint – de mindegy is.

Persze egy műsorhoz, mint produkcióhoz hozzátartozik a tojásdobálás is.

Viszont, ha már konteó, nem lehet, hogy a Fideszes trollok Tiszás trollokként (amolyan troll rongyos gárdaként) csináltak olyan aknamunkát, mely a Fidesznek jött jól?

Persze ezt nem hiszem, de ez lett volna a méltó válasz a Kemény Henrikes parabolára (vagy analógiára), csak már mindenki humortalan.

Mindegy, Péter, nem szabad megfutamodni, én már megtehetem, de drukkolok neked harcodhoz a meleg szobából!”

