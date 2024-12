Kiderült, mit ajándékozott egymásnak Ferenc pápa és Orbán Viktor (VIDEÓ)

Ezúttal a miniszterelnök a kíséretével – többek között Lévai Anikó, a felesége is jelen volt – a VI. Pál-terem aulájában kezdett, ahonnan végül az általános audienciára, a Szent Péter térre kellett átvonulni. A nyilvános audienciát megelőzően azonban egy privát beszélgetés is lezajlott a felek között, amelyen a háború és béke, a bevándorlás és a család kérdéseinek megbeszélésén felül Orbán Viktor és a pápa meg is ajándékozta egymást.

Orbán Viktor többek között egy Gyengédség és szeretet című terrakotta alkotással gazdagodott, amit Ferenc Pápától kapott.

De ezen felül is érte meglepetés a magyar miniszterelnököt, hiszen a 2024-es békeüzeneten és a 2020. március 27-i Statio Orbisról szóló, a LEV által szerkesztett könyvön felül ajándékai között megtalálhatók voltak még a pápai dokumentumokat tartalmazó kötetek. Orbán Viktor Henri Didon dominikánus atya 1896-os Jézus Krisztus élete című művének egy példányával és egy nagyon régi, 1700-ból származó Szentföld-térképpel viszonozta a pápa kedvességét.