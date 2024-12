Így még biztosan nem látta a Balaton leglátványosabb jégpályáját! (VIDEÓ)

Megnyílt a Balaton legnagyobb pályarendszere – számolt be róla a balatonfured.hu. A Balaton partján lévő, összesen közel 4000 négyzetméteres két jégpályát 1 kilométeres folyosó köti össze a Tagore sétányon keresztül. A pálya mentén több vendéglátóhely is üzemel, ezek a jégről is elérhetők. A különleges jégpálya mindennap nyitva tart, egészen február 2-ig.

A pálya december 6-i megnyitójáról készült látványos videót alább tekinthetik meg: