Ha Magyar Péter pártja olyan népszerű, miért nem indul választáson? Elemzőt kérdeztünk!

„Izzadságszagú erőlködés”, amit Magyar Pétertől láthatunk

A témában megkérdeztük Kiszelly Zoltánt, a Századvég politikai elemzési igazgatóját, aki szerint az üvegplafon miatt nem indul el Magyar Péter pártja egyik választáson sem. „Azt mutatják a megalapozott kutatások számai, hogy

a Tisza Párt elért egy üvegplafont: beragadt ebbe a 30-35 százalékos sávba,

és akárhogy is »varázsolnak« ezek a közvélemény-kutatások, és harsogják az eredményt különféle szalagcímekkel, a Tisza nem emelkedik tovább. A baloldali szavazókat összegereblyézte, maga mögé tudta őket állítani, mert most ott éreznek éppen erőt.”

Kiszelly azzal folytatta, „Magyar Péter most ezt a támogatottságot próbálja feljebb tornászni, a gyerekgondozás »hátán« akarja feljebb tolni, de láthatóan nem sikerül neki. Elfogytak azok a trükkök, amelyekkel elindult, a panelek már nem működnek, és most egyre görcsösebben és kétségbeesettebben keresi azokat a témákat amelyekkel még nyerhet pár százalékot” – hívta fel a figyelmet a politológus.

A szakértő azt is hangsúlyozta, amennyiben a Tisza eddigi növekedése megáll —mintegy másfél évvel az országgyűlési választás előtt —, annak a veszélye is fennáll, hogy elkezdenek elpártolni tőle a szavazók. „Ezért is keres Magyar Péter most régi-új témákat egyre izzadságszagúbban. Nem véletlen látogatott el a napokban a bicskei gyermekotthonhoz sem. Ezzel a kegyelmi ügyet szerette volna »felmelegíteni«, de ez sem jött be neki” – fűzte hozzá.