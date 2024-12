„Ady Endre így kezdi A gyáva hatalmasok című versét: »Parancsolnak, de gyönge hittel, De elbánnak a komisz szeliddel. S ha vár a népség szépet tőlük, Van nekik mindig jó fagyos téljük.«

Ez az 1912-ben írt pár sor tisztán kifejezi azt a gyalázatot, ami az idén a gyermekvédelemben történt.

Február óta teljes bizonyossággal kijelenthető:

a magyar kormány semmibe veszi, kihasználja, felhasználja a gyerekeket, a legmagasabb szinten űzi a politikai pedofíliát.

Semmibe veszi, kihasználja, felhasználja a gyermekvédelemben dolgozókat, a legmagasabb szinten űzi a politikai bántalmazásukat.

Sorsfordító hónap volt: akkor derült ki, hogy Novák Katalin kegyelmet adott a bicskei gyermekotthon pedofil igazgatóját fedező, az Orbán-családhoz sok szálon kötődő, 3 év 4 hónap börtönre ítélt bűntársnak, és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól is mentesítette őt. Az államfő ebbe belebukott, de hogy ő volt-e a történet főszereplője, azt nem árulta el. Elköszönt, magyarázatként annyit mondott: hibázott. Vitte magával az akkori igazságügyi minisztert is, hiszen Varga Juditnak is jóvá kellett hagynia a kegyelemről szóló határozatot. Balog Zoltán református püspök pedig bevallotta, ő kérte erre Novák Katalint, de a szikráját nem mutatta annak, hogy emiatt rosszul érezné magát, vagy a gyerekek felé irgalmat gyakorolna. Csak azon sajnálkozott, milyen sokat kellett várnia arra, hogy a saját hangján szólaljon meg, és különben is Isten előtt akart elszámolni.