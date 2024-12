Egy sűrű év margójára: a legfontosabb események, amik meghatározták a magyar közéletet 2024-ben

„Hibáztam, mert a kegyelmi döntés és az indokolás hiánya alkalmas volt arra, hogy a pedofiliára vonatkozó zéró tolerancia kapcsán kételyeket ébresszen. Márpedig itt nincs, és nem is lehet kétely. Soha nem adnék kegyelmet annak, akiről azt gondolom, hogy fizikailag vagy lelkileg gyermekeket bántalmaz. Így volt ez akkor és így van ez ma is. (...) Magyar emberként azt várnám a köztársasági elnöktől, hogy ne hibázzon. Ha mégis, akkor nézzen szembe azokkal, akiknek elszámolással tartozik, és vállaljon felelősséget. (...) Államfőként ma utoljára szólok Önökhöz. Lemondok a köztársasági elnöki tisztségről” – ezekkel a szavakkal jelentette be lemondását Novák Katalin köztársasági elnök ez év februárjában.

A kegyelmi ügyben aztán Varga Judit igazságügyminiszter is lemondott, mivel ő volt Novák Katalin döntésének ellenjegyzője.

Orbán Viktor miniszterelnököt év végi interjúnkban erről is kérdeztük. A kormányfő úgy fogalmazott:

„Világsztárokat veszítettünk.

Nemcsak egy államfőt és egy minisztert, hanem két fantasztikusan teljesítő politikai világsztárt veszítettünk el.

Bárhol a világon, ahol ők képviselték hazánkat, megemelték a kalapjukat, és Magyarországról csak a legnagyobb elismerés hangján beszéltek. Ez hatalmas veszteség az egész nemzeti közösség számára. Ilyen a politika. Nemcsak dicsőségek és választási győzelmek vannak, hanem bukások is. Kegyetlen világ a mienk.”