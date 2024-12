„Caligula római császár a kedvenc lovát, Incitatust, aki a kocsiversenyeken a zöldeket erősítette, kis híján kinevezte konzulnak. A derék négylábúnak egyébként is tizennyolc saját rabszolga állt a rendelkezésére, istállója elefántcsontból és márványból épült, állítólag arany kupából falta az arannyal kevert zabot, és még a császári lakomákra is meghívták. Arról nem tudunk, vajon a zöldek csapatának nevében felszólalt-e a szenátusban, de ha mégis, nyerítései alighanem üde színfoltjai lehettek Caligula egyébként eszement uralkodásának.

Nálunk egyelőre ilyesmi nem történik (igaz, közelében sem vagyunk az első századi római birodalom nagyságának, erejének és tekintélyének), de kétfarkú kutyákat mi is delegáltunk a Fővárosi Közgyűlésbe, akik Incitatus képességeit jócskán felülmúlva értékes gondolataikkal gazdagították is meglehetősen rossz hangulatú politikai életünket. Kovács Gergely, az MKKP elnöke, tökéletesen illeszkedve az elmúlt években Budapestet irányítók programjaihoz, néhány megfontolandó javaslattal állt elő a múlt heti ülésen. Többek között szorgalmazta a gyaloglás fizetőssé tételét, de szerencsére súlykorlátozás nélkül; a Dunát bevezetné a Nagykörútra (ez egyébként már a 19. században is napirenden volt), ami elöntené így az aluljárókat és megoldaná a parkolási gondokat is; valamint kitiltaná a városból – sőt a kormánnyal egyeztetve akár az egész országból – a birodalmi lépegetőket.

Nem árulok el titkot, ha azt mondom, Kovács Gergely személyisége és világképe, egész lénye és szellemisége olyan távol áll tőlem, mint Magyar Pétertől a hitvesi gyengédség, de a humorát díjazom.

Nem adhat mást, csak mi lényege, és ha komolyan vesszük a demokráciát, akkor pontosan ez a dolga, mivel ezért szavazták be őt a támogatói. Nem is volna etikus, ha most hirtelen elkezdene komolyan, felelősen politizálni, hiszen nem erre kapott megbízatást. Értelmes, konstruktív hozzáállás a választópolgárok becsapását jelentené, és alapvető hitelességi deficitet okozna. Remélem, szobrot is emeltet magának, és végre megkezdik az ingyen sör osztását. Ez volna ugyanis tisztességes a szavazóikkal szemben, akik szerint a Kutyapárt a legméltóbb és legalkalmasabb a képviseletükre, és az az elvárásuk velük szemben, hogy hülyeségeket beszéljenek, füves cigit szívjanak és az örök életet ígérjék.