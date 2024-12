Azt már megszokhattuk, hogy beképzelt, pökhendi SZDSZ-esként rendszeresen belerúg a kormánypárti szavazókba. Most is ez történt, ismét felmondta a baloldali leckét: műveletlen suttyók alkotják a Fidesz-tábort. De Bródy most minden eddigi megszólalásán túltett. azt bírta mondani, hogy szerinte Magyar Péter olyan, mint Szent Pál apostol.

Elképesztő!

Huth Gergely korábban a Magyar Nemzetben jegyzett egy publit Mező Gábor nemrégiben megjelent A kultúra megszállása című nagyszerű könyvéről, amelyben a következőket írta Bródyról:

»Korántsem volt olyan ártatlan, ügyefogyott káder, hiszen szakszervezeti vezetőként az 1981-es tatai rocktanácson Aczél György kultuszminiszter embereitől lényegében Nagy Feró és az »elhajló« rockzenészek betiltását követelte. Ami nem meglepő, hiszen a nagy hivatásos lázadó akkoriban Koncz Zsuzsával és Zoránnal az Országos Béketanácsban és KISZ-rendezvényeken tüsténkedett.«”

