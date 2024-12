„2024. SZÉP VOLT. KÖSZÖNÖM.

Amit én 2025-ben szeretnék: amilyen gyorsan csak lehet, a Tisza Párt vegye át a kormányzást – hogy végre visszakerülhessek a tévébe és végre már megnősülhessek. Az ország jelenleg halott.

Szeretnék saját önálló TV műsort/műsorokat kapni, rengeteg ötletem van, több, különböző témákban, ami garantáltan köti le, és ad kedvet, ötleteket a fiataloknak. Sport, szakma, hobbi, ismerkedés.

Igen, tudom!! hogy ott a YouTube.. De én televíziós vagyok. Nem YouTuber. A televíziósanyagok majd felkerülhetnének oda is de a televízió a prioritás. Mert akinek tévéje van, az nyeri a választást.

Nem pedig az, akinek internete van. Kivétel ezalól a Tisza Párt. Jelenleg Magyar Péter az egyetlen akin nem fog a propaganda, akivel szemben egy TV2 überkontraproduktívabb már nem is lehetne.

Ami meg a Rádió 1-et illeti. Senki ne mondja nekem hogy egy héten egyszer..! ne lehetne egy Alekosz rovat. Tele érdekességekkel, szembeállításokkal valamint markáns véleményezésekkel.

Mert hiába is mondja Balázs, hogy Alekosz csak kis mennyiségben orvosság. Miért. Kipróbálta? Akkor meg miért is mondja. Igen, tudom, miért mondja. Hadmondja. De a számokat azért megnézném.

2025-BEN PEDIG

Lépésről lépésre, tégláról téglára, visszavesszük a hazánkat. És építünk egy szebb • boldogabb • igazságosabb • békés Magyarországot.

Ha meg már Sulyok Tamás nem teszi:

BOLDOG ÚJÉVET MINDENKINEK.

Hajrá Magyar Péter. Szeretünk.

A Király pedig • JIMMY.”