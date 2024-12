Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner

„A szokásos doktori védési eljárásrenddel zajlott le Orbán Balázs doktori védése. A 444 kiemeli az opponensi kifogásokat tudósításában. Ez rendben van, hisz arról tudósítanak, ami történt. Csak annyit hozzá, a tisztán látás kedvéért, hogy teljesen normális, hogy az opponensek kifogásokat fogalmaznak meg, hisz ez a feladatuk. Az opponensek javaslatait a védést megelőző műhelyvitán szokás előadni, majd ezután azok mentén módosítani szokta a doktorandusz a dolgozatát. Azonban még így is szinte illendő, hogy valamilyen kifogást még a védésen is megfogalmazzanak az opponensek (amelyek persze így is relevánsak).

Tudom, épp hétfő délelőtt voltam egy doktori védésen opponensként tagja egy doktori bizottságnak, szóval van erről közvetlen tapasztalatom.

Az »önplágium« szerintem abszurd fogalmáról: hogy a saját magunktól való idézeteket, átvételeket jelölnünk kell-e, azt iskolája válogatja. De a bölcsészetben például teljesen bevett, hogy egy kutató leendő könyve fejezeteit tanulmányként publikálja először, a kész könyvben pedig nem hivatkozza meg ezeket, pedig a kötet eme tanulmányok monográfiává gyúrt sorozata (és nem tanulmánykötetről beszélek). Szóval ez teljesen normális, rengeteg ilyen munka van, ez sztenderd eljárás.”