„A Magyar Péterrel lepaktáló Karácsony Gergely ma a nők bántalmazásáról szónokolt a Városházán.

Elmondta, hogy »ezek az esetek gyakran rejtve maradnak, az erőszak az otthonok falai között történik, miközben az áldozatok egyedül érzik magukat, segítség nélkül. Ez nem maradhat tabutéma.« Szerintem se! Íme, hát tabuk nélkül! Magyar Péter egy erőszakos, agresszív, nőbántalmazó, aki az otthon falai között rettegésben tartotta a volt feleségét, a családját. Terhesen az ajtónak lökte őt, nadrágszíjjal bántotta, késsel a kezében járkált.

»Ezek az esetek gyakran rejtve maradnak« – ahogy Karácsony Gergely maga is mondja. Igen, Magyar Péter is mindent megtesz azért, hogy elrejtse a tetteit és a valódi arcát. A kamerák előtt eljátszott szerep messze van a valóságtól, mert Magyar Péter nagyon nem az, aminek látszik. Ő egy erőszakos, hazug, gyáva ember, aki a milliós állásainak elvesztése miatti sértettségében elárulta a feleségét, a családját és Brüsszelig szaladt elárulni hazáját is, a Fővárosban meg Karácsonnyal és a baloldallal paktált le a pénzért és hatalomért.”