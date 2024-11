Újabb tévhit dőlt meg: mégis érdemes vállalkozni Magyarországon

Az MCC műhelyvezetője ezzel ismét egy újabb, az ellenzék által sokat hangoztatott tévinformációt cáfolt meg. Mint ismert, a baloldali politikusok többször is előhozakodtak azzal a közelmúltban is, hogy „lesújtó állapotban” van a magyar gazdaság. Ezzel szemben a lenti tanulmány is azt mutatja, hogy aggodalomra semmi ok, bár azt tény, hogy a szomszédunkban dúló háború kihat a gazdasági folyamatokra is.