„Egy hét alatt nagyot fordult a világ: Amerikában Orbán Viktor szövetségese nyert, míg Németországban megbukott az egyik legnagyobb ellenfele, Olaf Scholz. Emellett Európa összes vezetője Budapestre érkezett, ahol a miniszterelnök fogadta őket. Mindeközben Magyar Péter az exbarátnőjével hadakozik és titokban rögzített hangfelvételekkel támadják egymást. Tehát

míg Orbán Viktor szuverén államférfiként viselkedik, addig Magyar Péter egy valóságshow celebjeként. Ilyen bizonytalan időszakban előbbire van szükség, aki képes stabilan kormányozni az ország szekerét.

De vegyük sorra az elmúlt napok eseményeit!

Mint azt korábbi publicisztikámban is írtam, az idei év második fele nagyon fontos választásokat tartogatott, amelyek közül az amerikai elnökválasztásra figyeltek a legtöbben. A tét óriási volt, ugyanis az amerikai választópolgárok nemcsak a saját, hanem a világ sorsáról is döntöttek. Ami talán hazánk számára a legfontosabb: folytatódik-e az ukrajnai háború vagy végre békét teremtenek-e a keleti szomszédunknál. Ez számunkra nemcsak geopolitikai kérdés, hanem nemzetgazdasági is. A háború, az energiaválság és a szankciós politika ugyanis tönkretette Európa gazdaságát, miközben Amerika és Kína elhúzott mellettünk. A legfontosabb kereskedelmi partnerünknek számító Németországban is komoly gazdasági problémák vannak, ami negatívan hat Magyarországra is. Így tehát ha belátható időn belül vége lesz a háborúnak, az mindenképpen pozitív hatással lesz Európa, így benne Magyarország gazdaságára is.”