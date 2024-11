Nyitókép: Képernyőfotó

„Magyar Péter lehallgatta a volt barátnőjét is.

Magyar azt állította, hogy a titkosszolgálat is lehallgatja őt, s ezek alapján készülnek egy lejárató akciót indítani ellene. Csakhogy egyelőre mindezekből egyetlen titkos lehallgatásról van bizonyíték: arról, hogy Magyar a volt felesége után a barátnőjét is lehallgatta. Ha igaz, hogy Vogel is készített titkos felvételeket, akkor a Tisza Pártban egymást hallgatták le.

Ez a párt az, amely a magyar demokratikus ellenzék, egykori liberális politikusok, töretlen támogatását élvezi. Emellett nem elhanyagolható szempont, hogy Magyar szándékosan összemossa a volt barátnője zsarolását és az erről készült felvételt az előre bejelentett állítólagos leleplezésekkel, amelyeket a Fidesz készít elő ellene.

Mert a kettőnek semmi köze egymáshoz. Attól, hogy Magyar volt barátnője pénzt akart kérni Magyartól a lelki kisemmizése után, még igazak is lehetnek a Magyar Péterről szóló leleplező információk, ha vannak. Magyar azonban mindent ezzel az összemosással akar hitelteleníteni. Ezúttal is meg akarja úszni, hogy felelnie kelljen bármiért.”