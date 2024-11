Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

„Pontosabban a Fidesz vezette Magyarország és Orbán Viktor nélkül. Korlátlan bevándorlás, totális LMBTQ, nem csak Nyugat-Európában, hanem Kelet-Európában is. Minden nagyobb városban rendeznének Pride-ot, amit csak a helyi muszlimok támadnának meg, mert a rendőrségek belezavarodnának, hogy melyik is az első számú védendő kisebbség.

És milyen lenne vajon Ursula és Manfred Magyarországa? Új mecsetek, omladozó templomok és Pride minden vidéki városban. A Pannon Puma újra olyan hatalmasakat ugorna, mint Gyurcsány és Bajnai idején, pontosan bele ugyanabba a szakadékba, mint amelybe az országot vezették 2002 és 2008 között. Abban a nyolc évben Medgyessyék és Gyurcsányék minden lényeges kérdésben bepucsítottak a nyugatnak, hogy elnyerjék gazdáik jóindulatát. Ha ezek a gazemberek maradnak, ma nem bővítenék a Paksi atomerőművet, hanem éppen bezárnák jó német mintára, és a megkapott EU-s pénzekkel pont úgy elslisszolnának ma is, mint annak idején. Viszont jogállamisági kérdése egy sem lenne az Európai Parlamentnek. Persze a valóság nem ismeri az alternatívát, viszont abból sok tanulságos következtetést vonhatunk le, hogy Magyar Péter agyhalott, Soros-ügynök (ezt a ténykörülményt maga a messiás volt szíves validálni, így nyugodtan használhatjuk mi is ezeket az eposzi jelzőket) EP képviselői bölcs vezérük behunyt szemmel történő követése közben milyen megállapodásra is mondtak igent.

Az EPP ugyanis becsicskult a szélsőbalnak. Annak a háborúpárti, ideológiailag végletesen agresszív bandának, amely talán azért gyűlöli, az atomháború kockázatát is vállalva, Oroszországot, mert az már nem a Szovjetunió. Ha Putyin a szovjet zászló alatt vonulna nyugat felé a liberálisok, a zöldek, meg az EPP lenini értelemben vett hasznos idiótái sóval és kenyérrel, valamint előre babaolajozott dildókkal sietnének eléje, hogy minden perverziójuk mentén kifejezhessék a teljes behódolásukat. Istenem, hogy gyűlölnék ugyanezek az emberek a békétlen banderista náci ukránokat, akik a Szovjetunióban megtestesülő nemzetköziséget (internacionalizmust) nacionalizmussal mérgezik meg. Milyen lelkesen szállítanának fegyvert, meg érmelegítőt a lelketlen hideg ukrán télben szenvedő szegény szovjet (orosz) katonáknak. Milyen lelkesen érvelnének amellett, hogy Németországnak az oroszokat kell támogatnia ebben a háborúban, történelmi igazságtételként a második világháború miatt amelyben szegény németek az oroszgyűlölő lengyel és magyar fasiszták hatása alá kerülve keveredtek csak Moszkva alá.”